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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Говорите! Вас слышат

00:01 / Событие
Активисты областного центра поделились своим видением развития городской среды
Автор фото: Дмитрий Осинин | Говорите! Вас слышат
Фото: Дмитрий Осинин.

В областной библиотеке имени Горького прошел «круглый стол» #ЧТОНЕТАК, посвященный перспективам взаимодействия общественности и органов власти.

В обсуждении важных для Рязани тем приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, представители правительства области, администрации Рязани, общественных организаций. О лучших практиках сотрудничества власти и общества рассказали федеральные эксперты данной темы – председатель экспертного совета Союза российских городов Андрей Максимов, руководитель региональной группы федерального проекта «Стратегия «Зеленый щит» Алексей Водянин. Модератором «круглого стола» стал главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев.

По словам Николая Любимова, наладить диалог власти и общества очень важно. «Противоречия будут обрекать всю работу на провал», – сказал Николай Любимов.

Участники «круглого стола» поделились удачными проектами, реализованными в Рязани совместными усилиями активных горожан и исполнительной власти. Среди названных – реконструкция улицы Почтовой, создание дендропарка, обустройство Новопавловской рощи, создание портала «Исправим вместе», деятельность Экологического рязанского альянса и территорий общественного самоуправления. Проблемными точками развития общественных инициатив, по мнению собравшихся, являются низкая информированность граждан о способах реализации их инициатив, о существующей грантовой поддержке.

Подводя итоги встречи, Николай Любимов отметил, что разговор получился конструктивным. «Я услышал много нового, и не только о том, что не так», – сказал глава региона. Он обратил внимание на возможность использования практик других регионов, например, более активное вовлечение общественности в решение самых сложных задач, в том числе касающихся градостроительной деятельности и сохранения объектов культурного наследия.

После встречи с общественниками Николай Любимов и Валерий Фадеев, другие гости из столицы осмотрели благоустройство улицы Почтовой и побывали на празднике «День соседей», прошедшем в Новопавловской роще. Праздник был организован представителями одноименной территории общественного самоуправления.

Николай Любимов, гости города увидели, как по инициативе активистов ТОС и при содействии администрации Рязани, бизнес-предприятий города преобразилась роща, познакомились с планами дальнейшего развития парковой зоны. В частности, в этом году силами РНПК здесь будут построены детская и спортивные площадки. Учитывая, что в Новопавловской роще регулярно проводятся турниры по городошному спорту, Николай Любимов дал поручение заместителю главы администрации Рязани Ольге Свинцовой рассмотреть возможность создания здесь городошной площадки.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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