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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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26 мая – День российского предпринимательства

00:01 / Праздник

Уважаемые предприниматели Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Предпринимательство является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики рязанского региона. Представители малого и среднего бизнеса продолжают активно осваивать новые виды деятельности, открывать современные производства по выпуску востребованной, конкурентоспособной, импортозамещающей продукции, создавать новые рабочие места, расширять рынки сбыта, в том числе зарубежные. В Рязанской области мы стараемся создать максимально комфортную деловую среду, оказывать всю необходимую поддержку малым и средним предприятиям.

Рязанские предприниматели – инициативные, энергичные, целеустремленные люди, которые умеют и хотят работать на благо региона. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать много значимых проектов, направленных на эффективное развитие экономики муниципальных образований, решение социальных проблем, повышение качества жизни людей. Желаю всем успехов в осуществлении намеченных планов, здоровья и процветания!

Врио губернатора Рязанской области Н.В. Любимов

 

Уважаемые предприниматели, работники малых и средних предприятий!
От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Этот праздник – знак уважения к вашему труду, признание заслуг перед обществом. Профессионализм, инициативность, организаторский талант, опыт в сочетании с социальной активностью являются сегодня мощной силой, влияющей на экономический рост, способствующей социальной и политической стабильности, повышению качества жизни граждан.

Предприятия и организации малого и среднего бизнеса Рязанской области, в которых занято около трети населения, вносят весомый вклад в развитие производства и сферы обслуживания региона. Благодаря вашей деятельности появляются новые рабочие места, расширяется рынок товаров и услуг, пополняются местные бюджеты, повышается эффективность многих отраслей.

Развитие предпринимательства – один из главных приоритетов государственной политики, важнейшее условие модернизации экономики. Региональное законодательство направлено на создание благоприятных условий для ведения бизнеса: снижаются административные барьеры, действуют налоговые льготы, работает система кредитования и поручительств. Мы и дальше будем реализовывать комплекс мер поддержки предпринимательской активности, совершенствовать законодательную базу.

Выражаю признательность руководителям предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, общественным объединениям за участие в благотворительных акциях, поддержку социальных проектов, культуры и спорта.

Желаю вам благополучия и здоровья, успешного развития и продвижения бизнеса, новых идей и дальнейших перспектив.

А.В. Фомин,
председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 95 (5382) от 26 мая 2017 года
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