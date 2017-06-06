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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Глава региона Николай Любимов поздравил предпринимателей Рязанской области с профессиональным праздником

09:00 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Предпринимательство является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики рязанского региона. Представители малого и среднего бизнеса продолжают активно осваивать новые виды деятельности, открывать современные производства по выпуску востребованной, конкурентоспособной, импортозамещающей продукции, создавать новые рабочие места, расширять рынки сбыта, в том числе зарубежные. В Рязанской области мы стараемся создать максимально комфортную деловую среду, оказывать всю необходимую поддержку малым и средним предприятиям.

Рязанские предприниматели – инициативные, энергичные, целеустремленные люди, которые умеют и хотят работать на благо региона. Уверен, что совместными усилиями мы сможем реализовать много значимых проектов, направленных на эффективное развитие экономики муниципальных образований, решение социальных проблем, повышение качества жизни людей. Желаю всем успехов в осуществлении намеченных планов, здоровья и процветания!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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