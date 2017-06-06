Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил предпринимателей Рязанской области с профессиональным праздником

В поздравлении, в частности, говорится: «Этот праздник – знак уважения к вашему труду, признание заслуг перед обществом. Профессионализм, инициативность, организаторский талант, опыт в сочетании с социальной активностью являются сегодня мощной силой, влияющей на экономический рост, способствующей социальной и политической стабильности, повышению качества жизни граждан.

Предприятия и организации малого и среднего бизнеса Рязанской области, в которых занято около трети населения, вносят весомый вклад в развитие производства и сферы обслуживания региона. Благодаря вашей деятельности появляются новые рабочие места, расширяется рынок товаров и услуг, пополняются местные бюджеты, повышается эффективность многих отраслей.

Развитие предпринимательства – один из главных приоритетов государственной политики, важнейшее условие модернизации экономики. Региональное законодательство направлено на создание благоприятных условий для ведения бизнеса: снижаются административные барьеры, действуют налоговые льготы, работает система кредитования и поручительств. Мы и дальше будем реализовывать комплекс мер поддержки предпринимательской активности, совершенствовать законодательную базу.

Выражаю признательность руководителям предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, общественным объединениям за участие в благотворительных акциях, поддержку социальных проектов, культуры и спорта.

Желаю вам благополучия и здоровья, успешного развития и продвижения бизнеса, новых идей и дальнейших перспектив».