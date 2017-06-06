Контракт с ХК «Рязань» подписал 24-летний форвард Евгений Полторак

В минувшем сезоне он выступал в ВХЛ за «Сокол» и «Зауралье»

О новичке рассказал Михаил Солдатов. Евгений Полторак (родился 15 апреля 1993 года, рост 168 см, вес 74 кг) – воспитанник челябинской школы хоккея. Был защищен «Трактором» на драфте КХЛ под общим № 75. Выступал за «Белые медведи» Челябинск, «Мамонты Югры» Ханты –Мансийск, «Стальные лисы» Магнитогорск, «Русские витязи» Чехов в МХЛ, «Витязь» Чехов в КХЛ (9 матчей, 0+1 балл за результативность), «Титан» Клин, «Кубань» Краснодар, «Ариаду» Волжск, «Сокол» Красноярск, «Зауралье» Курган в ВХЛ.

Сезон-2016/2017 нападающий начинал в «Соколе» - 20 матчей, 5 очков (2+3), 4 минуты штрафа, показатель полезности «-4»; завершал в «Зауралье» - 15 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф, 5 очков (2+3), 6 минут штрафа, показатель полезности «-5».