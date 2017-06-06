За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия

21 из них было совершено в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали два грабежа, 17 краж и один факт пресечения незаконного оборота наркотических средств.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 4 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 11 нарушителей.