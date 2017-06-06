За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия
21 из них было совершено в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе зафиксировали два грабежа, 17 краж и один факт пресечения незаконного оборота наркотических средств.
На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 4 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 11 нарушителей.
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