В Рязанской области горел жилой дом

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» вчера в 20.11, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В поселке Красная Горка Михайловского района горел двухэтажный жилой дом. Люди в пожаре не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.