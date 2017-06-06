Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного «01» вчера в 20.11, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. В поселке Красная Горка Михайловского района горел двухэтажный жилой дом. Люди в пожаре не пострадали. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области горел жилой дом
09:46 26.05.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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