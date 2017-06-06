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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области на одной из дорог установят освещение

10:26 / Общество

Как сообщает сайт прокуратуры области, в апреле этого года прокуроры провели проверку по коллективному обращению жителей домов по ул. Дорожная поселка Милославское. Граждане сообщили, что автодорога, находящаяся рядом не соответствует требованиям о безопасности дорожного движения.

В рамках проверки работники прокуратуры установили, что в нарушение п. 4.6 ГОСТ Р 50597-93, п. 45 ГОСТ Р 52766-2007 освещение и тротуары на указанной автомобильной дороге отсутствуют.

По результатам проверки прокуратура района направила исковое заявление в Милославский районный суд с требованием обязать региональный минтранс оборудовать освещение и тротуары на автомобильной дороге по ул.Дорожная поселка Милославское.

Исковое заявление прокурора района судом было полностью удовлетворено. Ответчик обязан устранить нарушения в срок до 31.12.2018.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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