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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Спортсмены из Рязанской области завоевали медали Чемпионата России по всестилевому каратэ

10:49 / Спорт

Как сообщает сайт правительства области, соревнования проходили в течение двух дней в Московской области. В них приняли участие представители различных субъектов страны, в том числе Рязанского региона. По итогам состязаний рязанцы завоевали четыре медали в своих весовых категориях. Первое место заняла Александра Жарикова, второе – Евгения Худякова и Аветик Маквецян, третье – Сергей Бреев. Спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России Евгения Жирихова и Ольги Новиковой в спортшколе «Олимпиец».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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