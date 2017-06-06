Спортсмены из Рязанской области завоевали медали Чемпионата России по всестилевому каратэ

Как сообщает сайт правительства области, соревнования проходили в течение двух дней в Московской области. В них приняли участие представители различных субъектов страны, в том числе Рязанского региона. По итогам состязаний рязанцы завоевали четыре медали в своих весовых категориях. Первое место заняла Александра Жарикова, второе – Евгения Худякова и Аветик Маквецян, третье – Сергей Бреев. Спортсмены занимаются под руководством заслуженного тренера России Евгения Жирихова и Ольги Новиковой в спортшколе «Олимпиец».