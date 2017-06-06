В Рязани прошли вторые областные соревнования по программе «Шиповка юных» - легкоатлетическое троеборье

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, состязания прошил на рязанском стадионе «Спартак». Ребята состязались в беге на 60 м, 800 м (юноши), 600 м (девушки), прыжках в длину или высоту (по выбору).

По итогам соревнований первой среди девушек стала Софья Васюхина (г. Скопин), на втором Екатерина Марченко («Рязань-1»), на третьем месте также рязанка Екатерина Чарыкова

Среди юношей первое место поделили Дмитрий Кузнецов (Кораблино) и Дмитрий Забабурин («Рязань-1»), на третьем - Артем Богомолов («Рязань-1»).

По результатам командного зачета лидирует команда «Рязань-1», на втором месте – г. Скопин (спортшкола «Старт»), третье – у команды «Рязань-2».