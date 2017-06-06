Директор Государственного архива Рязанской области Татьяна Синельникова удостоена звания «Почетный архивист Российской Федерации»

Звание «Почетный архивист Рязанской области» присвоено Татьяне Бабкиной, заведующей отделом организационно-методической работы и упорядочения документов ГКУ РО «ГАРО». Почетные награды архивистам, отдавшим любимому делу более четырех десятилетий, вручил заместитель председателя правительства области А. Тюменев на заседании коллегии Главного архивного управления Рязанской области сегодня.

Начальник главного архивного управления области А. Перехватова вручила работникам архивной службы региона почетные грамоты Главного архивного управления, Рязанской областной Думы и благодарственные письма. Десять руководителей муниципальных архивных служб получили удостоверения после завершения программы повышения профессиональной квалификации.