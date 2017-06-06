В центре Рязани ликвидируют дорожный провал

Как сообщает сайт администрации областного центра, сегодня утром на пересечении улиц Ленина и Вознесенской в районе пешеходного перехода провалился асфальт. Причиной провала стал подмыв грунта.

Работы по ликвидации последствий провала ведут сотрудники МП «Водоканал». После этого на участке будут организованы работы по восстановлению благоустройства. Участок огражден соответствующими дорожными знаками, которые уберут после завершения работ по ликвидации последствий и восстановлению благоустройства. По предварительной оценке, работы будут завершены в течение двух часов.

Фото с сайта администрации Рязани