В Рязанской области привили от полиомиелита более 1500 детей

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, в области провели два тура дополнительной иммунизации против полиомиелита. Было вакцинировано более 1500 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. По итогам I тура было привито 97,4 процента детей от числа подлежащих прививкам, по итогам II тура – 97,3 процента. В настоящее время продолжается плановая иммунизация детского населения области в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Проведение дополнительной подчищающей иммунизации способствует повышению уровня популяционного иммунитета к этой тяжелой инфекции и позволяет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории области.