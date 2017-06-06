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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области привили от полиомиелита более 1500 детей

11:39 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора, в области провели два тура дополнительной иммунизации против полиомиелита. Было вакцинировано более 1500 детей в возрасте от 1 года до 3 лет. По итогам I тура было привито 97,4 процента детей от числа подлежащих прививкам, по итогам II тура – 97,3 процента. В настоящее время продолжается плановая иммунизация детского населения области в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Проведение дополнительной подчищающей иммунизации способствует повышению уровня популяционного иммунитета к этой тяжелой инфекции и позволяет обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие на территории области.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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