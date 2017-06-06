Международный музыкальный проект «ЕсенинJazz» рязанской группы Feelin’s станет кульминацией фестиваля «Интермузей»

Этот фестиваль – главное музейное событие года в столице

Музыканты рязанской группы Feelin’s выступят с итальянским вокалистом Борисом Саволделли на главной сцене в ЦВЗ «Манеж» у Московского Кремля в воскресенье 28 мая. Часовой концерт начнется в 19.30, вход посетителей на фестиваль свободный.

В пространстве «Интермузея» в этом году среди более 300 участников из России и зарубежья представлены сразу две экспозиции, посвящённые великому русскому поэту – Рязанский государственный музей-заповедник С.А. Есенина и Московский государственный музей С.А.Есенина, здесь же развёрнут интерактивный стенд международного проекта «ЕсенинJazz». При этом получить позитивные эмоции от музыкального творчества проекта гости фестиваля могут не только на концерте. Отдельная лаундж-зона «ЕсенинJazz», открытая каждый день на одной из аллей «Манежа» и реконструирующая уютный уголок Тверского бульвара напротив известного памятника поэту, приглашает отдохнуть на скамейке, расслабиться, одеть наушники и, отрешившись от городского шума и суеты, насладиться яркими композициями.

«Нужно сделать так, чтобы «ЕсенинJazz» услышало как можно большее количество людей», – считает Владимир Пресняков (старший), заслуженный артист России, который сам собирается посетить выступление коллектива.

«ЕсенинJazz» – большое событие для российской музыки, являющееся средством экспорта русской культуры в мировое пространство» – считает флагман российского джаза Игорь Бутман, с удовольствием выступающий с рязанскими музыкантами и часто приглашающий к участию в организуемых им фестивалях.

В 2015 году музыкальный проект «ЕсенинJazz» творческого центра FEELIN’S, работающего под девизом «Музыка, объединяющая Мир», стал лауреатом международной премии им. С. Есенина, учрежденной Союзом писателей России и Национальным Фондом развития культуры и туризма, а Борис Саволделли – первым зарубежным музыкантом, получившим эту награду.