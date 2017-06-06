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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Бампербол и новые шезлонги появятся на главном пляже Рязани

14:37 / Общество
Автор фото: Анна Добролежа | Бампербол и новые шезлонги появятся на главном пляже Рязани
Фото: Анна Добролежа.

Компетентная комиссия проверила готовность пляжа на Ореховом озере. В ее состав вошли представители Роспотребнадзора по Рязанской области, министерства здравоохранения региона, МЧС России по Рязанской области.

Основные требования приема пляжа в эксплуатацию – соответствие гигиеническим нормам воды и грунта, наличие медицинского и спасательного постов. Пляж должен быть чистым, оборудованным раздевалками, пляжными тентами, скамейками для отдыха, зоной детского и взрослого купания, урнами и контейнерами для мусора.

Ответственный за благоустройство пляжа Игорь Денискин рассказал, что подготовка зон отдыха Орехового озера началась в мае. На субботниках с участием администрации города была проведена уборка, водолазы очистили дно от мусора.

– В этом году мы планируем порадовать рязанцев новыми зонтиками и шезлонгами и запустить игру бампербол: футбол в больших шарах. Будет продолжать работу единственный в городе вейк-парк (катание на водной доске). Взять в прокат велосипеды можно будет у Торгового городка, – говорит Игорь Денискин.

Компетентная комиссия сочла пляж готовым к новому сезону. Среди недоработок: недостаточное количество знаков, запрещающих курение, отсутствие знаков зон детского купания.

Официальное открытие пляжа состоится 1 июня.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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