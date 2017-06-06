В Рязани вручили региональные премии имени Л.Н. Гладковой в области библиотечного дела

Накануне Общероссийского дня библиотек в областной библиотеке имени Горького лучшим работникам этой сферы вручили награды губернатора, почетные грамоты, благодарности, памятные знаки

Поздравить библиотекарей с их профессиональным праздником пришли заместитель регионального правительства Елена Буняшина, министр культуры и туризма области Виталий Попов, министр социальной защиты населения Денис Боков.

– Библиотеки всегда были центрами информации, культуры. Конечно, век информационных технологий предъявляет свои требования к библиотекарям. Сегодня можно без проблем найти любую интересующую информацию в Интернете. Но она не всегда бывает достоверной – далеко не все книги оцифрованы и есть в открытом доступе. Поэтому роль библиотеки трудно переоценить, – отметила Елена Буняшина.

Десять человек были удостоены премии Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой в области библиотечного дела. Эта награда была учреждена в 2006 году. Она присуждается ежегодно библиотечным работникам, внесшим значительный вклад в развитие библиотечного дела в регионе. Премия учреждена в память Любови Гладковой – заслуженного работника культуры России. Более 50 лет она проработала в областной библиотеке имени Горького.