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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани вручили региональные премии имени Л.Н. Гладковой в области библиотечного дела

15:10 / Культура
Накануне Общероссийского дня библиотек в областной библиотеке имени Горького лучшим работникам этой сферы вручили награды губернатора, почетные грамоты, благодарности, памятные знаки
Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани вручили региональные премии имени Л.Н. Гладковой в области библиотечного дела
Фото: Дмитрий Осинин.

Поздравить библиотекарей с их профессиональным праздником пришли заместитель регионального правительства Елена Буняшина, министр культуры и туризма области Виталий Попов, министр социальной защиты населения Денис Боков.

– Библиотеки всегда были центрами информации, культуры. Конечно, век информационных технологий предъявляет свои требования к библиотекарям. Сегодня можно без проблем найти любую интересующую информацию в Интернете. Но она не всегда бывает достоверной – далеко не все книги оцифрованы и есть в открытом доступе. Поэтому роль библиотеки трудно переоценить, – отметила Елена Буняшина.

Десять человек были удостоены премии Рязанской области имени Любови Николаевны Гладковой в области библиотечного дела. Эта награда была учреждена в 2006 году. Она присуждается ежегодно библиотечным работникам, внесшим значительный вклад в развитие библиотечного дела в регионе. Премия учреждена в память Любови Гладковой – заслуженного работника культуры России. Более 50 лет она проработала в областной библиотеке имени Горького.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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