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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ушел из жизни ученый, писатель, журналист, ветеран Великой Отечественной войны Гюлаб Арамович Мартиросян

15:16 / Общество
Более шести десятилетий Гюлаб Арамович жил в Рязани, преподавал в рязанских вузах
Ушел из жизни ученый, писатель, журналист, ветеран Великой Отечественной войны Гюлаб Арамович Мартиросян

Многие его ученики стали кандидатами и докторами наук, работают в вузах Рязани и других городах Российской Федерации.

Г.А. Мартиросян родился в знаменитом армянском селе Чардахлы, в Нагорном Карабахе. В грозном 1941 г. шестнадцатилетний комсомолец Гюлаб Мартиросян добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Летом следующего года в звании лейтенанта, после окончания Бакинского пехотного училища, был направлен на фронт. Воевал в составе знаменитой 89-й армянской, национальной, Таманской, трижды орденоносной стрелковой дивизии, дошедшей до Берлина. Участвовал в обороне и освобождении Северного Кавказа, Таманского полуострова и Крыма, в боях на Малой земле. Командовал батареей минометов. Инвалид Великой Отечественной войны II группы Гюлаб Арамович был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», памятными юбилейными медалями. Он был одним из инициаторов присвоения г. Рязани почетного звания «Город воинской доблести».

Г.А. Мартиросян всегда много делал для укрепления дружбы и братства армянского и русского народов, способствовал консолидации и благотворной деятельности армянской национальной общины в Рязани. До конца своих дней он оставался Почетным Президентом Рязанской армянской общины.

Человек, имевший четкие и прочные убеждения, Г.А. Мартиросян никогда себе не изменял и весь свой жизненный опыт, всю мудрость талантливого педагога и страстного полемиста отразил в своих книгах, статьях, лекциях.

Коллеги и ученики, его друзья и близкие, многие рязанцы будут всегда помнить Гюлаба Арамовича Мартиросяна, человека, глубоко преданного родной армянской земле и Рязани, в которой довелось прожить большую часть жизни.

Прощание с Г.А. Мартиросяном состоится в понедельник, 29 мая, в Доме общественных организаций (Первомайский проспект, д. 17) с 10 ч 30 мин до 11 ч 30 мин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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