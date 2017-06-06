В Рязанской области появился «Поющий автобус»

Творческие коллективы города Сасово сообща придумали и разработали новую форму привлечения горожан к песенному творчеству: создали объединение «Поющий автобус», чтобы вместе с жителями вспоминать и петь популярные песни известного уроженца Рязанской области композитора Александра Аверкина. Как рассказала Людмила Богатова, руководитель вокального коллектива «Звонница», один из инициаторов проекта: «Поющий автобус» – это передвижной комплекс со звукоусиливающей аппаратурой. Он будет курсировать по улицам Сасова по определенному графику. Находящиеся в нем артисты вместе с жителями будут исполнять композиции, знакомые многим с детства. А по вечерам на дворовых сценических площадках будут проходить импровизированные концерты. В проекте принимают участие творческие коллективы МКЦ, городского Дома культуры, коллективы краеведческого музея и городской библиотеки, музыкальное отделение Детской школы искусств, народный коллектив «Звонница», вокальный ансамбль «Ивушка», «Бирюза», солисты народного ансамбля «Субботея», хор ветеранов имени А.П. Аверкина».

Елена Габидулина, директор школы № 6, инициатор проекта отметила, что реализовывать проект помогает местное отделение партии «Единая Россия». Вместе с жителями отрабатываются оптимальные маршруты следования «Поющего автобуса», корректируется график дворовых концертов. Сам автобус будет выделяться из автоколонны № 1664, он будет оборудоваться аппаратурой муниципального культурного центра, а финансовую поддержку проекта окажет торговый центр «Гермес» и предприниматели города.

На презентацию проекта в большой зал МКЦ собрались сотни жителей города, депутаты Думы, представители общественных организаций, официальные лица. Информация о «Поющем автобусе» заинтересовала людей, и они выражали свою поддержку этому начинанию. Выступая от общественного совета по социальным вопросам, Людмила Мусариева сказала: «Это просто замечательно, что сегодня стартует проект «Поющий автобус». Уверена, что жители нашего города это воспримут позитивно. С его помощью мы сможем еще раз прикоснуться к песенному творчеству нашего земляка, знаменитого композитора Александра Петровича Аверкина».

Кульминацией события стали проводы первой агитбригады в составе вокального ансамбля «Ивушка» и солистов ГДК. Под знаменитую песню «На побывку едет молодой моряк» в исполнении всех собравшихся в зале и бурные аплодисменты они отправились на первый выезд. Их песни из «Поющего автобуса» лились по улицам города. А первая концертная площадка была организована на проспекте Молодцова, около дома № 31. Трудно передать неподдельное удивление вышедших из своих квартир жителей близлежащих домов. Организаторы позаботились, чтобы на концертной площадке нашлись занятия и для детей, для которых сотрудники детской библиотеки подготовили выставку книг, организовали конкурс рисунков и детских поделок. Гости праздника, не стесняясь, читали стихи Александра Аверкина, а самодеятельные артисты задорно пели его песни, под которые в конечном итоге начали многие танцевать.

Одна из организаторов концерта, председатель ТСЖ Ирина Холопова отметила: «Примечательно, что на концерт пришли даже те, кто скептически относился к этой затее – потом они поменяли свое мнение. Было здорово, что люди, проезжая мимо площадки на автомобилях, останавливались и слушали выступления наших замечательных артистов. Можно с уверенностью сказать, что первый блин не получился комом, а «Поющий автобус» понравится людям».

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Глава рязанского региона Николай Любимов: