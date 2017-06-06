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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В ДТП в Клепиковском районе Рязанской области погиб мотоциклист

16:00 / Происшествия

ДТП произошло вчера вечером на 3 километре автодороги Тума – Спирино – Бусаево, сообщает сайт УМВД России по области. 18-летний житель Клепиковского района ехал на мопеде «Орион» в сторону рабочего поселка Тума. Молодой человек не справился с управлением, в результате чего мопед вылетел в кювет и перевернулся. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Выяснилось, что прав на управление этим транспортом у него не было.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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