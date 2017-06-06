За сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали 47 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в регионе в 6 ДТП 3 человека погибли и 5 получили травмы. Еще в 41 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 4682 нарушения правил дорожного движения, задержали 4 водителей в состоянии опьянения.