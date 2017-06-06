Об этом сообщает сайт городской администрации. В результате обрыва, который произошел в районе площади Победы, образовалась большая дорожная пробка от остановки «Таможня» почти до Первомайского проспекта. Специалисты обещают устранить последствия обрыва в течение часа. После этого будет восстановлено движение общественного городского электрического транспорта.
В центре Рязани произошел обрыв троллейбусной контактной сети
16:24 26.05.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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