В центре Рязани произошел обрыв троллейбусной контактной сети

Об этом сообщает сайт городской администрации. В результате обрыва, который произошел в районе площади Победы, образовалась большая дорожная пробка от остановки «Таможня» почти до Первомайского проспекта. Специалисты обещают устранить последствия обрыва в течение часа. После этого будет восстановлено движение общественного городского электрического транспорта.