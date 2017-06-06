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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Житель Рязанской области хранил дома почти килограмм марихуаны

16:49 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация, что в деревне Ненашкино некоторых местных жителей видели в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. Проверяя эти сведения, полицейские выяснили, что 25-летний житель деревни пытается продавать жителям ближайших населенных пунктов марихуану. Злоумышленника задержали.

В ходе осмотра жилища мужчины полицейские обнаружили спрятанный в мебели большой пакет с растительным наркотиком массой 945 граммов. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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