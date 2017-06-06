Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил граждан с Общероссийским днем библиотек

В своем поздравлении Николай Любимов отметил, что библиотеки остаются центрами духовной и интеллектуальной жизни общества и выполняют важнейшие социальные функции: образовательную и просветительскую.

Работники библиотечных учреждений вносят большой вклад в повышение общей культуры населения, формирование у подрастающего поколения любви к литературе, уважения к родному слову, интереса к великой истории нашей Родины, воспитание патриотизма, чувства гордости за Отечество.

Библиотеки Рязанской области являются хранителями уникальных книжных фондов. Их сотрудники успешно осваивают новейшие технологии, обеспечивая читателям доступ к самым разным источникам информации. В муниципальных образованиях действуют модельные библиотеки, оснащенные современными техническими средствами, они по праву считаются центрами культурной жизни на селе.

Благодарю сотрудников библиотек за ответственное отношение к делу. Желаю здоровья, благополучия, новых творческих идей, реализации интересных перспективных проектов!