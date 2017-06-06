Два жителя Рязанской области украли с чужой дачи газовый котел

В полицию обратилась 57-летняя жительница Москвы, которая приехала в свой дачный дом в селе Гребнево Старожиловского района и обнаружила, что дверь сарая взломана и оттуда пропал новый газовый котел. По информации сайта УМВД России по области, полицейские выяснили, что на другом конце улицы, где расположена усадьба пострадавшей, женщина не дорого купила новый газовый котел и рассказала об этом соседкам.

Сотрудники полиции проверили эту информацию и установили, что жительница села купила краденый газовый котел. Выяснить у нее имена продавцов не составило труда. Вскоре злоумышленников разыскали и задержали. Оказалось, что 50-летнего местного жителя, причастного к краже, столичная пенсионерка ранее просила присмотреть за домом. Сосед решил выпить вместе с 34-летним приятелем из соседнего района, а перед этим осмотрел чужую дачу и обнаружил в сарае газовый котел. Приятели вытащили «находку» и сразу же продали, а вырученные деньги потратили на алкогольные напитки. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.