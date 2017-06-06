В Рязани временно изменится схема движения трех маршрутов пассажирского транспорта

Как сообщает сайт городской администрации, 29 и 30 мая на теплотрассе по улице Великанова в районе дома №11 будет проводиться ремонт теплотрассы. В Связи с этим с 08.00 29 мая до 24.00 30 мая здесь будет закрыто движение транспорта.

В частности, будет действовать временная схема для следующих маршрутов:

- троллейбусы маршрута №10 «ул. Крупской – пл. Попова» при движении из центра города следуют по улице Юбилейной, при движении в центр города – по улице Крупской и Народному бульвару;

- автобусы маршрута №42 «ЗАО «Русская кожа» – ул. Новаторов» при движении из поселка Приокский следуют по Московскому шоссе и улице Юбилейной, при движении с улицы Новаторов – по своему маршруту;

- автобусы маршрута №88«ул. Крупской – пос. Строитель» следуют по улице Крупской и Народному бульвару.