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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Во время «Велопарада - 2017» движение общественного транспорта в Рязани будет организовано по временной схеме

17:42 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, 28 мая через Соборную площадь пройдет «Велопарад-2017». В Связи с этим с 09.00 и до окончания велопарада изменится схема движения нескольких маршрутов муниципального и коммерческого транспорта.

В частности, городской пассажирский транспорт будет работать по следующей схеме:

- троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина;

- автобусы маршрутов №41 на участке между ООТ «Детский мир (ул. Соборная)» и ООТ «пл. Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках – по своему маршруту.

Также в связи с приостановлением движения автотранспорта во время передвижения участников велопарада по маршруту: Соборная пл. – пл. Ленина – Первомайский проспект – Московское шоссе – ТРЦ «М5 Молл» с 12.00 и до окончания парада на этом участке будет приостановлено движение следующих маршрутов городского пассажирского транспорта:

- всех троллейбусных маршрутов, за исключением №№12, 13, 15;

- автобусных маршрутов №№1, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 43, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 мая 2017 года
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