В Рязани открылся новый Центр длительной передержки безнадзорных животных

Территория, на которой живут около сотни собак, расположена на Южном промузле, в районе остановки «Завод «Центролит». Инициатором открытия выступила Городская служба по контролю за безнадзорными животными. Сотрудники и волонтеры службы провели два субботника и благоустроили площадку: убрали помещения бывших гаражей и провели туда воду и электричество, вывезли мусор и бурьян, построили вольеры.

На открытие центра приехали глава администрации Рязани Олег Булеков, начальник управления образования и молодежной политики администрации города Алексей Зимин и сотрудники организаций, содействующих работе службы. Среди них работники ветеринарной клиники «Вита», инициативных групп «Лучшие друзья» и «Спасибо за жизнь». Всем им директор Марина Селезнева вручила благодарственные грамоты, а Олегу Евгеньевичу подарили еще и фигурку собаки в знак того, что в 2016 году он взял себе щенка у рязанских волонтеров.

Новый пункт передержки – второй после помещения на проезде Яблочкова. Там собак принимают, осматривают и лечат, а при необходимости оставляют на карантин. После выздоровления, стерилизации и установки микрочипа с информацией о животном собаки попадают в новый центр на Южном промузле. Служба заменила собой муниципальное предприятие «Лайка». Теперь собаки могут жить у новых хозяев или их будут выпускать на улицу под присмотр опекунов.

Познакомиться с питомцами центра можно ежедневно, с 9.00 до 18.00. Центр длительной передержки безнадзорных животных находится по адресу Южный промузел, дом 6, строение 38, остановка «Завод Центролит». Телефон для справок 44-04-74.