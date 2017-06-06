Рязанские десантники выиграли Кубок КВН среди учебных заведений минобороны России и стран СНГ

За него боролись 32 команды, девять из которых прошли в заключительный тур. По итогам финала лучшей признана команда «Умные люди» Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Кубок победителям вручил министр обороны России Сергей Шойгу, который отметил, что «военное образование сегодня одно из лучших». Оно дает возможность получить всесторонние знания, воспитывает будущих офицеров в «славных традициях русского воинства», развивает у них творческие способности. Шойгу также подарил фуражку одному из игроков рязанской команды.

Ранее команда «Умные люди» успешно выступала в Центральной Рязанской лиге КВН, Международном фестивале КВН в Сочи. В настоящее время она является участником сезона Международной телевизионной лиги КВН в Минске.

Фото из архива команды