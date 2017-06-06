Глава рязанского региона Николай Любимов рассказал о взаимодействии власти и предпринимателей области на деловом форуме в Москве

Форум, посвященный Дню российского предпринимательства, был организован Торгово-промышленной палатой РФ

В пленарном заседании, которое состоялось в столичном «Экспоцентре», участвовали министр Российской Федерации Михаил Абызов, президент ТПП РФ Сергей Катырин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, делегации территориальных ТПП, представители финансово-кредитных организаций, предприниматели и эксперты из регионов РФ.

Приветствие участникам делового форума направила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко. В послании, в частности, говорится: «Инициативные, трудолюбивые, творческие люди составляют основу российского предпринимательства. Сегодня, когда отечественная экономика выходит из кризиса, они становятся ее главной движущей силой. Эти люди дела создают новые предприятия и рабочие места, наполняют рынок качественными товарами и услугами, сохраняют и укрепляют традиции предпринимательства в России».

В ходе работы состоялось обсуждение наиболее острых проблем бизнеса, определение стратегических задач, анализ практических шагов правительства России по развитию предпринимательства в формате «живой дискуссии». Кроме того, состоялся Фестиваль бизнеса, где был представлен опыт работы ряда субъектов РФ.

Министр Российской Федерации Михаил Абызов отметил, что предприниматели – это люди дела, которые ведут свои коллективы вперед, принимают на себя все риски и ответственность. Министр поблагодарил собравшихся за энергию и энтузиазм и предложил от Дня предпринимательства двигаться к Году предпринимательства.

Об активной совместной работе с Торгово-промышленной палатой области говорил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, бизнес должен видеть перспективу своей работы, а власть – оказывать ему помощь.

В своем выступлении глава рязанского региона Николай Любимов подчеркнул, что в регионе развитию предпринимательства уделяется самое серьезное внимание.

По большому счету, малый и средний бизнес, где занята почти треть трудоспособного населения Рязанской области, – это точка роста для региона. Активность предпринимательского сообщества во многом влияет на увеличение доходной части бюджета, дает возможность создавать дополнительные рабочие места, стимулирует развитие территорий, повышение качества жизни и уровня комфорта людей», – сказал глава региона Николай Любимов.

В целях поддержки разработана прогрессивная законодательная база, гибкая система льгот и преференций, обеспечен широкий доступ к получению услуг через МФЦ. В результате количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось по сравнению с 2015 годом на 9,8 процента. Доля, которую вносит в ВРП этот сегмент экономики, превышает 30 процентов. Теперь стоит задача: улучшая качество деловой среды, наполнить действующие институты развития бизнеса современным содержанием, создать базовые сервисы поддержки в соответствии с лучшими региональными практиками. Сейчас совместно с общественными организациями, объединяющими представителей бизнеса формируется новая инфраструктура в помощь предпринимательству. При этом особое внимание уделяется предприятиям реального сектора, которые выпускают конкурентоспособную продукцию. Врио губернатора также рассказал о работе Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта и Бизнес-портала Рязанской области.

Кроме того, глава региона ответил на вопрос скопинского предпринимателя о системе проверок малого бизнеса. Николай Любимов подробно остановился на вопросах ведения контрольной деятельности в отношении малых и средних предприятий, работающих в сфере ЖКХ, дорожного строительства, сельского хозяйства.

В беседе с журналистами глава региона отметил, что мероприятие прошло интересно. «Мы будем проводить такие акции в Рязанской области, они послужат развитию взаимодействия между региональной властью, муниципалитетами и предпринимателями», – сказал Николай Любимов. Он подчеркнул, что в области активно работают региональные отделения общественных объединений предпринимателей. «Это хорошо, потому что они реально отражают интересы всех кругов предпринимательства, доносят до власти конкретные предложения по решению важных вопросов. Для нас этот разговор очень значим. За таким диалогом будущее», – подчеркнул Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области