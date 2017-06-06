Рязанские аграрии завершили сев яровых зерновых культур

По состоянию на 26 мая в области яровых зерновых культур посеяно 274,2 тыс. га (100 процентов от плана). Продолжается сев гречихи и кукурузы на зерно. Посеяно 2,9 тыс. га (55 процентов) и 22,2 (85,5 процента) соответственно.

Масличные культуры посеяны на площади 105,9 тыс. га (90,8 процента от запланированного объема), сообщается на сайте регионального минсельхоза.

Посеяно 346 га (47,2 процента) овощных культур. Посажено 3,9 тыс. га (82,6 процента) картофеля.

Полным ходом идет сев кукурузы на корм. На сегодня посеяно 29,1 тыс. га (88,4 процента).

По состоянию на 26 мая общий яровой сев составил 474,5 тыс. га или 95,5 процента от запланированного.

Более 80 процентов сельхозтоваропроизводителей области завершили посевную кампанию 2017 года. Активно ведутся уходные работы за посевами и подготовка к заготовке кормов.