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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцев приглашают к участию в акции «Река Жизни»

09:21 / Здоровье

Рязанское областное «Общество больных гемофилией», областная станция переливания крови (ул. Спортивная,7, ост тролл.12 «Рембыттехника»), отделение переливания крови РОКБ (Канищево, Интернациональная, д.3-а, ост. тролл. № 16 и авт. № 17 «Больничный комплекс»)

13 и 14 июня с 8.00 до 12.30 проведут очередную, 79-ю акцию добровольного безвозмездного донорства крови «РЕКА ЖИЗНИ», посвящённую Всемирному Дню Донора Крови (ВДДК). Его весь мир отметит 14 июня.

В 2017 году старт этому глобальному мероприятию даст Национальный Институт гематологии и переливания крови в Ханое (Вьетнам). Его тема в этом году: «Чем вы можете помочь?». А его лозунг, принятый в этом году ВОЗ:«Сдавайте кровь. Сдавайте её сейчас. Сдавайте её часто».

Донором может стать любой человек в возрасте с 18 лет, имеющий вес не менее 50 кг, не перенесший вирусный гепатит и не относящийся к группе риска по ВИЧ-инфекции.

При себе необходимо иметь паспорт (военный билет) и рязанскую прописку.

Участники не получат материальной компенсации за сданную кровь, но будут иметь право на 2 отгула (день дачи крови и день по выбору донора). Для каждого донора бесплатно будут проведены анализы на ВИЧ, гепатиты В и С; результаты сообщаются только лично и конфиденциально.

Контактные телефоны: тел/факс 36-67-86; 8 910 613 91 40, 8 906 542 78 88, 8 951 100 51 24.  E-mail ason0629@gmail.com

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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