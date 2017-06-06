Из-за плохой погоды «Велопарад-2017» собрал в Рязани не более тысячи участников

На финише их ждала спортивно-конкурсная программа и розыгрыш велосипедов

Холод, ненастье и изморось поменяли планы многим любителям велопрогулок: на ежегодную городскую акцию в 2016 году съехались около пяти тысяч велосипедистов. Тем не менее, на старт «Велопарада» этого года прибыли сотни активистов велодвижения из Рязани и Рязанской области. Среди них были участники и организаторы веломарафонов, спортсмены, велопутешественники.

Акция традиционно стартовала от Соборной площади. Из-за погодных условий пришлось отказаться и от идеи организаторов выстроить триколор из велосипедистов в белой, синей и красной одежде. При этом шествие получилось по-своему ярким: среди участников были унициклист, владельцы редких и улучшенных моделей велосипедов, а также ездоки с яркой атрибутикой и костюмами.

Общая протяженность дистанции составила примерно шесть километров.

– Четыре поколения рязанцев сегодня отказались от телевизора и автомобилей в пользу здорового образа жизни, – отметила на финише, на площадке ТРЦ «М5 Молл», участница велопарада, заместитель главы администрации Рязани Ольга Свищева. – Так нужно делать всем: причем не только кататься на велосипеде, но и заниматься другими видами спорта.

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева поблагодарила участников заезда за поддержку всех спортивных инициатив и массовость.

На финише велосипедистов ждала развлекательная программа. Организаторы провели для всех собравшихся конкурсы: на ловкость, на скорость, на медлительность, на творчество... Самые сильные велосипедисты поднимали своих «железных коней» одной рукой. Кроме того, были вручены два велосипеда самым везучим победителям конкурса, которые выбирались случайным образом. Одним из них стал 15-летний Владимир Бакунин, который участвовал в велопараде впервые.

– Рад, что мне так повезло! – поделился впечатлениями парень. – Катаюсь я с самого детства. Самим велоспортом я не особо увлекаюсь, для меня велосипед обычное развлечение и средство передвижения. Старый велосипед я немного переделаю и отдам маме. Велопарад мне понравился, даже вопреки хмурой погоде. Здорово, что на финише можно было получить воду, поучаствовать в забавных конкурсах. Отличный спортивный праздник получился!