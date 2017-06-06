Ярко и весело отметили в Рязани традиционный праздник «Во! Семья»

Участники VII областного фестиваля показали коляску-яйцо феникса и животик-аквариум

Официальная церемония открытия праздника прошла на большой сцене городского парка. Участников и гостей конкурса приветствовала заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она отметила, что фестиваль «Во! Семья» традиционно проходит в преддверии Дня защиты детей и пожелала участникам и гостям любви, здоровья и благополучия. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк, обращаясь к собравшимся, подчеркнул, что праздник дает возможность многим семьям показать пример любви и понимания, настоящих семейных ценностей. Участников поздравили также, член комитета Совета Федерации по социальной политике Лариса Тюрина, депутат Госдумы Елена Митина, министр социальной защиты населения региона Денис Боков и министр образования области Ольга Щетинкина, а также председатель комитета областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков.

Организаторы, в числе которых правительство области, региональные министерства образования, молодежной политики, физкультуры и спорта, администрация Рязани и агентство развлечений «Имени Барона Мюнхаузена», приготовили для гостей праздника множество конкурсов, викторин и увлекательных шоу. В городском парке дети резвились в батутном городке, рассматривали и кормили животных – питомцев станции юных натуралистов и трогательного зоопарка, ставили опыты с мастерами центра Экпериментории, обсуждали модели с выставки роботов, соревновались в ловкости и силе в парке аттракционов, расписывали скворечники, делали поделки из бумаги и ткани.

Полезные и занимательные конкурсы приготовили для детей сотрудники ГИБДД, которые развернули в парке городок дорожной безопасности. Ребята в игре показывали знания правил дорожного движения, а родителям инспекторы рассказывали о важности использования светоотражающих элементов и автокресел.

Сотрудники регионального управления МЧС России делились с детворой историями о буднях пожарных и рассказывали об устройстве пожарных автомобилей, которые располагались здесь же, в городском парке. Горожане могли поучаствовать в благотворительной ярмарке, организованной фондом охраны женского здоровья «Мы вместе» и приобрести сувениры в торговых рядах. На большой и малой сценах состоялись концерты.

На главной сцене прошли конкурсы «Звёздная семейка» и дефиле колясок «Тюнинг-шоу», состоялся показ моделей «Слингомода», спортивное состязание «Наши папаши» и конкурс боди-арта «Животики».

Участники и победители конкурсов подучили грамоты от организаторов и подарки от спонсоров.