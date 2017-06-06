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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской области сгорел автомобиль

10:13 / Происшествия

Сообщение о пожаре в рабочем поселке Пронск поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 03.00, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Огнём уничтожен автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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