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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанские баскетболисты поучились у олимпийского чемпиона Ивана Едешко

10:21 / Спорт
Рязанские баскетболисты поучились у олимпийского чемпиона Ивана Едешко

В спорткомплексе Дворца детского творчества мастер-класс для рязанских юношей и девушек дал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Иван Едешко. О встрече рассказал пресс-атташе БК «Рязань» Михаил Солдатов.

– Очень рад, что приехал в Рязань, знаю, что здесь по настоящему заинтересованы в баскетболе. Я вообще много езжу по стране, провожу мастер-классы. Считаю, что в неоплатном долгу перед своей родиной за все то, что она дала мне, поэтому стараюсь передать молодежи те навыки и умения, которыми обладаю. Главное, что хочу донести, – через занятия физической культурой и спортом, обретая уверенность, амбиции, целеустремленность, ребята способны добиться успехов в жизни, не обязательно в баскетболе, а в любой другой профессии, – рассказал перед началом урока Иван Едешко.

В занятии приняли участие несколько десятков юных спортсменов СДЮСШОР «Единство», ДЮСШ «Звезда» Рыбного, ДЮСШ Сасова, игроки дублирующего состава БК «Рязань». Ивану Едешко, который в свои 72 года поразил энергией и отменной физической формой, ассистировали «зубры» Евгений Карпеко и Илья Мамонов.

Мастер-класс начался с небольшой разминки и продолжался более двух часов. Основное внимание, что неудивительно для признанного РФБ лучшим разыгрывающим в истории отечественного баскетбола, Едешко уделил «тому, за счет чего мы выиграли Олимпиаду» – пасу. Он внес в упражнения элемент соревнования, поощряя лучших похвалой. В то же время наставник и критиковал юных рязанцев за ошибки, при этом просил зрителей аплодировать после их исправления.

Закончив с основной программой Иван Иванович рассказал, что на сегодняшний день написано несколько книг и снято несколько фильмов как про финальный матч Олимпиады-72 в целом, так и о его чудо-пасе на Александра Белова, принесшего сборной СССР «золото» в частности (скоро на экраны выйдет еще один – художественный). Один из этих фильмов был продемонстрирован юным баскетболистам. Многие из них впервые увидели знаменитую передачу и смогли по достоинству оценить мастерство и величие своего сегодняшнего наставника.

Завершилось мероприятие импровизированной автограф- и фотосессией и неформальным общением легенды отечественного баскетбола с ребятами, их тренерами и родителями.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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