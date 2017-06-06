2 пожарных автомобиля тушили магазин в Шиловском районе Рязанской области

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, пожар в магазине в селе Задубровье Шиловского района произошел сегодня ночью. Сообщение о нем поступило на пульт дежурного «01» в 03.04. Здание магазина полностью сгорело. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.