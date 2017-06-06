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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязанской Академии ФСИН России установлено информационное панно «Выпускники академии на просторах России и мира»

10:31 / Общество
В Рязанской Академии ФСИН России установлено информационное панно «Выпускники академии на просторах России и мира»

Информационное панно размером 6х10м расположено на здании кафедры мобилизационной и тактико-специальной подготовки и представляет собой карту с изображением регионов нашей страны и зарубежных государств, где проходили или проходят службу выпускники вуза.

Открытие информационного панно стало сюрпризом для всех выпускников в этом году. Оно передано в дар вузу Фондом содействия укреплению законности и правопорядка, который возглавляет выпускник 1977 года Николай Трошкин.

Почетное право открыть информационное панно было предоставлено начальнику Академии ФСИН России Александру Крымову; выпускникам 1977 года президенту фонда Николаю Трошкину и вице-президенту фонда Николаю Гуцалу, выпускнику 1997 года, заместителю председателя правительства Рязанской области Алексею Тюменеву.

Начальник Академии ФСИН России Александр Крымов отметил, что открытие панно – это не только возможность всему личному составу гордиться своей принадлежностью к родным истокам, но и достойное подспорье в патриотическом воспитании всего коллектива вуза и поддержании высокого уровня морально-психологического состояния, служебной дисциплины и положительной преемственности поколений.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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