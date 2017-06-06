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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанцы пробежали «Зеленый марафон»

10:53 / Спорт
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Рязанцы пробежали «Зеленый марафон»
Фото: Вячеслав Астафьев.

Накрапывающий дождь побудил организаторов внести изменения в программу «Зеленого марафона», традиционно проводимого Сбербанком. Начали с общей разминки под музыку. Согревшись, на дистанцию 4,2 километра со стадиона ЦСК отправились одновременно несколько сотен участников. В числе стартовавших были как уже опытные легкоатлеты, так и те, кто впервые надел кроссовки. Дистанция проходила по живописным аллеям ЦПКиО.

Те, кто хотел получить награды, стремились бежать во всю прыть. «Середнячки» предпочли двигаться к финишу трусцой, а иные и просто решили прогуляться по парку, обсуждая по дороге погодные перспективы. Пока бегуны находились на дистанции, для болельщиков на стадионе ЦСК была организована развлекательная программа, причем с учетом интересов как взрослой публики, так и детей. Настроение создавал своей виртуозной игрой на барабанах ансамбль ударников Рязанского радиозавода «Синкопа».

Первым на финиш прибежал, создав отрыв от ближайших преследователей в несколько минут, один из сильнейших легкоатлетов Рязани Сергей Блинников. За ним финишировали Дмитрий Королев и Александр Бочков. У женщин, как и в прошлом году, победила Татьяна Сычева. Второе место у Анастасии Луковниковой и третье – у Анастасии Андрющенковой.

Радует, что не пропускают ни одного старта в Рязани и за ее пределами ветераны Владимир Спорыхин, Александр Бирюков, Виктор и Николай Прасковины, супруги Анна и Валентин Петровские. Достойные результаты они показали и на «Зеленом марафоне». Лучшим среди журналистов стал Олег Пономарев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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