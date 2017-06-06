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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В Рязани «пятнашка» пыталась проскочить на «красный», но не успела

11:02 / Происшествия

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 10.53 минуты в Рязани напротив дома 25 по улице Циолковского. 33-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «ВАЗ-2115» двигался со стороны улицы Новая в направлении улицы Трудовой. Водитель, пренебрегая правилами дорожного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2112». В ДТП автомобили получили механические повреждения, а водителям автомашин медицинская помощь была оказана на месте происшествия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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