В ДТП в Рязани пострадала школьница

Водитель был без прав

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 15.40 в Рязани напротив дома 10 корпус 5 по Московскому шоссе 21-летний житель областного центра на автомобиле «ВАЗ-2107», ехал со стороны площади Победы в направлении улицы Мервинской. Молодой человек совершил столкновение с двигающейся впереди в попутном направлении автомашиной «Форд Фокус». В ДТП пострадала 9-летняя девочка - пассажирка автомобиля «Форд». С травмами ее доставили в больницу. Выяснилось, что виновник ДТП не имел прав на управление транспортом.