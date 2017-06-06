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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В ДТП в Рязани пострадала школьница

11:08 / Происшествия
Водитель был без прав

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 15.40 в Рязани напротив дома 10 корпус 5 по Московскому шоссе 21-летний житель областного центра на автомобиле «ВАЗ-2107», ехал со стороны площади Победы в направлении улицы Мервинской. Молодой человек совершил столкновение с двигающейся впереди в попутном направлении автомашиной «Форд Фокус». В ДТП пострадала 9-летняя девочка - пассажирка автомобиля «Форд». С травмами ее доставили в больницу. Выяснилось, что виновник ДТП не имел прав на управление транспортом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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