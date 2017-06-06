Как сообщает сайт УМВД России по области, за три минувших дня прошлой недели в 11 дорожно-транспортных происшествиях 13 человек получили травмы. Еще в 70 ДТП автовладельцам был причинен только материальный ущерб.
За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 81 ДТП
11:12 29.05.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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