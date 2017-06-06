В Рязани отремонтировали три участка дорог

Об этом сообщает сайт администрации областного центра. По состоянию на 29 мая в Рязани полностью завершен ремонт на трех объектах – по улицам Прижелезнодорожной, Бирюзова и Советской армии. Еще на 13 участках автодорог продолжается ремонт.

В частности, на объектах по улицам Молодцова, Лесопарковой, проездах Речников и Старообрядческом ведутся работы по устройству элементов дорожной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы выполняют на улицах Чкалова, Станкозаводской, Великанова, Высоковольтной, Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках.

25 и 26 мая в областном центре ликвидировали ямы на участках автомобильных дорог по улицам Новаторов, Чапаева, Вокзальной, Пролетарской, 4-ой Линии, проезде Шабулина, 3 Бутырки. На площади перед Рязанским государственным цирком отремонтировали асфальт, а на дороге ведущей к заводу «Центролит» выровняли профиль.