Князь Ренато Грассо, который является владельцем и шеф-поваром одного из лучших ресторанов Италии, приехал в Рязань, чтобы дать серию мастер-классов для наших кулинаров. Сеньор Грассо посетил хозяйство семьи фермеров Крючковых из Коростово. Там, в ЛПХ «Покровское», вручную производятся разные сорта сыра, творога и йогуртов только из самого лучшего цельного молока. Итальянский шеф-повар был поражен уровнем продукции и степенью ее натуральности. В связи с этим он принял решение особо отметить Крючковых, фактически введя их в пул поставщиков молочных продуктов элитного международного уровня. В торжественной обстановке была вручена соответствующая грамота.
Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских фермеров
11:31 29.05.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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