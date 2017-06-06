Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских фермеров

Князь Ренато Грассо, который является владельцем и шеф-поваром одного из лучших ресторанов Италии, приехал в Рязань, чтобы дать серию мастер-классов для наших кулинаров. Сеньор Грассо посетил хозяйство семьи фермеров Крючковых из Коростово. Там, в ЛПХ «Покровское», вручную производятся разные сорта сыра, творога и йогуртов только из самого лучшего цельного молока. Итальянский шеф-повар был поражен уровнем продукции и степенью ее натуральности. В связи с этим он принял решение особо отметить Крючковых, фактически введя их в пул поставщиков молочных продуктов элитного международного уровня. В торжественной обстановке была вручена соответствующая грамота.