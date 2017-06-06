В выходные в Рязанской области горели дача, три жилых дома и один нежилой

Согласно оперативной сводке главного управления МЧС России по области, в субботу, 27 мая, огнеборцы ликвидировали 3 пожара. Ночью в Рязани на улице Семена Середы загорелся жилой дом. Огонь повредил два балкона и комнату. Пострадал человек.

Примерно в это же время произошел пожар в жилом доме в селе Караулово Путятинского района. Огнем поврежден деревянный жилой дом, кровля шиферная. Пострадавших нет.

Утром этого же дня в жилом доме по адресу 3-й Мопровский переулок в Рязани произошел пожар. Огнем повреждена комната. Есть пострадавшая.

В воскресенье, 28 мая произошло два пожара. Днем в на улице Садовая в Рязани загоерлся нежилой деревянный дом. Он сгорел полностью.

Вечером поступило сообщение о пожаре в поселке Ласковский Рязанского района. Здесь горела деревянная дача. Пострадавших нет.