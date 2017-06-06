В выходные специалисты патрулировали водоемы Рязанской области

16 патрулирований по водным объектам региона провели сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в патрулировании участвовали 38 человек, в том числе инспекторы ГИМС, спасатели и сотрудники полиции, были задействованы 24 единицы техники. Во время патрулирований специалисты беседовали с гражданами, рассказывали им о правилах безопасного поведения на водоемах, средствах спасения, оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

В регионе теплеет, жители и гости региона стали выезжать на отдых к водоемам. В настоящее время на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Рязанской области стоят 45 пляжей. В ближайшее время будет завершено техническое освидетельствование всех пляжей.