15:58 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
126

В выходные специалисты патрулировали водоемы Рязанской области

12:05 / Общество

16 патрулирований по водным объектам региона провели сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в патрулировании участвовали 38 человек, в том числе инспекторы ГИМС, спасатели и сотрудники полиции, были задействованы 24 единицы техники. Во время патрулирований специалисты беседовали с гражданами, рассказывали им о правилах безопасного поведения на водоемах, средствах спасения, оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

В регионе теплеет, жители и гости региона стали выезжать на отдых к водоемам. В настоящее время на учете в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Рязанской области стоят 45 пляжей. В ближайшее время будет завершено техническое освидетельствование всех пляжей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Итальянский князь вручил грамоту европейской ассоциации поваров семье рязанских фермеров

За пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 81 ДТП

В Рязанской Академии ФСИН России установлено информационное панно «Выпускники академии на просторах России и мира»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
13:24
Пушкинский день отметили в Рязанской библиотеке имени Горького
13:23
Николай Любимов проанонсировал приезд в регион Президента Владимира Путина
13:22
В Рязанской области будут производить газовые котлы, теплицы и канцелярские товары
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы