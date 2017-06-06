В Рязанском областном суде открылась музейная экспозиция

Экспозиция посвящена 25-летию Совета судей Российской Федерации, сообщает пресс-служба Рязанского областного суда. В ней фотографии, памятные знаки и медали, поздравительные адреса, должностные удостоверения судей и другие документы советского времени и постперестроечного периода. Посетители выставки смогут увидеть и прочесть книги и журналы, в том числе исторического содержания, изданные Рязанским областным судом и Советом судей региона, осмотреть образцы представительской продукции, выпущенные рязанским судейским сообществом к историческим датам судебной системы.

Экспозиция в сочетании с документами интернет-музея Рязанского областного суда войдет в основу коллекции музея судейского сообщества Рязанской области, который планируется организовать в строящемся здании Рязанского областного суда.

Фото предоставлено пресс-службой Рязанского областного суда