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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Теперь выпускники рязанских колледжей смогут службу по призыву заменить на контрактную

12:30 / Актуально
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Теперь выпускники рязанских колледжей смогут службу по призыву заменить на контрактную
Фото: Вячеслав Астафьев.

Федеральный закон, позволяющий с 1 мая 2017 года служить по контракту при наличии среднего профессионального образования, уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. А сегодня учащихся колледжей Рязани пригласили на военно-патриотический форум во Дворец молодежи, где во всех подробностях рассказали об особенностях службы по контракту.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне, Героя России Андрея Красова, контрактная армия – требование времени, поскольку на вооружение поступает сложная военная техника. Управлять этой техникой смогут только образованные, имеющие хорошее здоровье, физически крепкие молодые люди. Военнослужащие по призыву до этих критериев пока недотягивают, поэтому курс на контрактную армию считается при комплектовании Вооруженных сил России приоритетным.

Государство взяло на себя задачу выплачивать контрактникам достойное денежное довольствие, и сейчас средняя заработная плата в армии выше, чем на «гражданке». Также все военнослужащие по контракту обеспечиваются вначале служебным жильем, а в перспективе и квадратными метрами, которые приобретают в собственность на льготных условиях.

На форум организаторы пригласили представителей воинских частей не только Рязанского гарнизона, но и всего Западного военного округа, поскольку их преимущественно выбирают желающие служить по контракту. В этом году при задании в 740 человек уже набрано и проходит службу 250 молодых людей и девушек. В прошлом году по контракту направлены служить 850 человек. По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Валерия Ясенева, отзывы о них только хорошие.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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