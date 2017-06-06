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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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80 нарушений правил дорожного движения, допущенные иностранцами, пресекли в пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области

12:49 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в 8 случаях иностранные граждане нарушили правила дорожного движения, связанные с перевозкой пассажиров, в 11 – управляли технически неисправным транспортным средством, в 17 случаях у автомобилей, которыми управляли водители-иностранцы, отсутствовал полис ОСАГО. 4 мигранта не имели при себе документов, 10 – допустили нарушения, связанные с управлением автомобилем с недопустимой тонировкой стекол, 7 – нарушили требования знаков или дорожной разметки. 9 автолюбителей-иностранцев не предоставили преимущества пешеходу, столькоже иностранных пешеходов нарушили правила дорожного движения. 2 мигранта управляли транспортным средством без включенного ближнего света фар, а один – двигался на запрещающий сигнал светофора.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Рейды продолжаются.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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