80 нарушений правил дорожного движения, допущенные иностранцами, пресекли в пятницу и выходные сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, в 8 случаях иностранные граждане нарушили правила дорожного движения, связанные с перевозкой пассажиров, в 11 – управляли технически неисправным транспортным средством, в 17 случаях у автомобилей, которыми управляли водители-иностранцы, отсутствовал полис ОСАГО. 4 мигранта не имели при себе документов, 10 – допустили нарушения, связанные с управлением автомобилем с недопустимой тонировкой стекол, 7 – нарушили требования знаков или дорожной разметки. 9 автолюбителей-иностранцев не предоставили преимущества пешеходу, столькоже иностранных пешеходов нарушили правила дорожного движения. 2 мигранта управляли транспортным средством без включенного ближнего света фар, а один – двигался на запрещающий сигнал светофора.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые грозят строгие штрафы.

Рейды продолжаются.