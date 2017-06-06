Команда «Ново-Рязанской ТЭЦ» не смогла пройти дальше четвертьфинала турнира Народной футбольной лиги

А победителем стала команда из Санкт-Петербурга

В субботу, 27 мая, в спорткомплексе «Бриз» в Москве завершился второй фестиваль Народной футбольной лиги – турнира для футболистов-любителей старше 45 лет. В финале «Звезда» из Санкт-Петербурга разгромила АНХК из Хабаровска – 4:0.

Команда «Ново-Рязанской ТЭЦ» не смогла пройти дальше четвертьфинала, проиграв «Легендарному» из Северодвинска – 0:3. О матче рассказал Алексей Самохин. После первого тайма счёт в этом матче был ничейным. Сразу же после перерыва рязанцы ошиблись в защите и были наказаны соперником. Пропустив, команда была вынуждена бросить большие силы в атаку, но поразить ворота соперника не сумела. Зато дважды пропустила быстрые контратаки.

ФК «Легендарный» в полуфинале проиграл АНХК – 0:1, а в матче за третье место разгромил «Восток» из Барнаула – 6:2.

Награды победителям и призёрам турнира вручал министр иностранных дел России Сергей Лавров.