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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Более 100 млн рублей выделено из федерального бюджета на строительство спорткомплекса в городе Кораблино Рязанской области

13:24 / Власть
Решение выделить средства принято правительством РФ

Глава региона Николай Любимов отметил, что к нему не раз обращались представители спортивной общественности г. Кораблино с просьбой построить ФОК. По его словам, это перспективная муниципальная инициатива, которая обязательно требовала поддержки. Врио губернатора провел большую предварительную работу с федеральными министерствами, с Госдумой РФ.

Мы рады, что средства будут выделены на строительство ФОКа. Они должны быть использованы максимально эффективно. Кораблинскому району спорткомплекс был обещан. Мы должны выполнить свои обязательства перед правительством РФ и общественностью. Работать нужно оперативно, чтобы строительство было завершено до конца 2017 года», – подчеркнул врио губернатора Николай Любимов.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат нижней палаты заксобрания от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что развитие спорта – очень важная тема для региона. В настоящее время действует более 20 спорткомплексов, но не во всех районах области. «Состоялось решение правительства РФ, и 106,5 млн рублей выделены на строительство. Я думаю, это будет достойный комплекс, нужный для людей. Такие объекты и определяют качество жизни», – сказал Андрей Макаров.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 мая 2017 года
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